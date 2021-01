Biathlon, Wierer pronta per una nuova impresa nella mass start di Anterselva, la staffetta maschile senza Hofer (Di sabato 23 gennaio 2021) Superate le due durissime individuali, il programma della settima tappa della Coppa del Mondo 2020-2021 prosegue rimescolando oggi le carte. Ad Anterselva (Italia) infatti andranno oggi in scena la mass start femminile nel primo pomeriggio alle 13:10, seguita un paio d’ore più tardi dalla staffetta maschile. Tra le donne, dopo la brillante impressione lasciata nella 15km con il podio sfiorato, Dorothea Wierer riparte ancora una volta a testa bassa a caccia di un risultato di peso in quella che è l’ulitma prova individuale prima dei Mondiali di Pokljuka (Slovenia) di febbraio. La campionessa altoatesina ha già agguantato una preziosa seconda posizione in Austria nel format, seguita dalla vittoria gettata al vento all’ultimo poligono settimana scorsa a Oberhof. Sulla ... Leggi su oasport (Di sabato 23 gennaio 2021) Superate le due durissime individuali, il programma della settima tappa della Coppa del Mondo 2020-2021 prosegue rimescolando oggi le carte. Ad(Italia) infatti andranno oggi in scena lafemminile nel primo pomeriggio alle 13:10, seguita un paio d’ore più tardi dalla. Tra le donne, dopo la brillante impressione lasciata15km con il podio sfiorato, Dorotheariparte ancora una volta a testa bassa a caccia di un risultato di peso in quella che è l’ulitma prova individuale prima dei Mondiali di Pokljuka (Slovenia) di febbraio. La campionessa altoatesina ha già agguantato una preziosa seconda posizione in Austria nel format, seguita dalla vittoria gettata al vento all’ultimo poligono settimana scorsa a Oberhof. Sulla ...

