Biathlon | IBU Cup Arber II 2021 | nella staffetta mista l’Italia è settima

(Di sabato 23 gennaio 2021) L‘IBU Cup 2020-diha chiuso i battenti oggi in Germania: adè terminata anche la seconda tappa del circuito cadetto, conclusasi nel pomeriggio con la, con l’insolito ordine delle frazioni in cui l’uomo è in apertura e la donna in chiusura. Vittoria della Russia di Said Karimulla Khalili, Daniil Serokhvostov, Anastasiia Goreeva e Valeriia Vasnetcova che, nonostante un giro di penalità e quindici ricariche, chiude in 1:22’52?8, precedendo di 40?3 la Francia di Oscar Lombardot, Sebastien Mahon, Sophie Chauveau e Camille Bened, seconda nonostante le sole sei ricariche utilizzate. Terza a 1’06?7 la Norvegia di Aleksander Fjeld Andersen, Filip Andersen, Aasne Skrede ed Emilie Aagheim Kalkenberg, con due giri di penalità e tredici ricariche, mentre chiude ...