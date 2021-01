Beve la pozione anti - Covid dello stregone | ministra della Salute positiva

(Di sabato 23 gennaio 2021) Lache aveva sponsorizzato non l'ha protetta dal, così laSri Lanka, Pavithra Wanniarachchi, è risultataal coronavirus e si è messa in ...

leggoit : Beve la pozione anti-Covid dello stregone: ministra della Salute dello #sri lanka positiva al virus - andjustletmebe : Ho sempre sognare di perdere qualche centimetro con la pozione che beve Alice?? #AliceInWonderland - martina09012 : PP prima afferma che GS fa i capricci come una ragazzina e dopo 36 ore sostiene invece che è matura. Ma non è che… -

Ultime Notizie dalla rete : Beve pozione

Pavithra Wanniarachchi aveva bevuto in pubblico la 'ricetta di lunga vita' contro il virus con miele e noce moscata preparata da un santone. Che però non ha ...Curarsi con una pozione dettata in sogno da una dea per risultare immuni al Coronavirus: un tentativo che non ha sortito gli effetti auspicati ...