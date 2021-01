Berlusconi: 'Il no di Pd e M5s a un governo di unità nazionale avvicina le elezioni anticipate' (Di sabato 23 gennaio 2021) 'Avevamo avanzato la proposta di un governo di unità nazionale , ma è stata subito esclusa dal Pd e dal M5s . Questo rifiuto avvicina il ricorso alle elezioni anticipate '. Così in una nota Silvio ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di sabato 23 gennaio 2021) 'Avevamo avanzato la proposta di undi, ma è stata subito esclusa dal Pd e dal M5s . Questo rifiutoil ricorso alle'. Così in una nota Silvio ...

Agenzia_Ansa : #Berlusconi, no di Pd ed M5s a unità nazionale avvicina le elezioni #ANSA - maccarimiranda : PENTOLA CHE #Monti DOVEVA SCOPERCHIARE INVECE HANNO MESCOLATO BERLUSCONI CON MPS CON IMU CON PENSIONATI NAPOLITANO… - CarmelinaCarmi : RT @RaiNews: #Governo: 'Avevamo avanzato la proposta di un governo di unità nazionale' dice #Berlusconi, perché 'gli italiani oggi non ci c… - FedeDiLo98 : RT @Agenzia_Ansa: #Berlusconi, no di Pd ed M5s a unità nazionale avvicina le elezioni #ANSA - rsimoni62 : RT @marcodifonzo: Berlusconi: avevamo avanzato la proposta di un governo di unità nazionale, subito esclusa da PD e M5s. Questo rifiuto avv… -