Bergamo, nel 2020 cresciuti del 15% i pasti consegnati a domicilio: sono stati 108.079 (Di sabato 23 gennaio 2021) L'Associazione Aiuto per l'Autonomia ha diffuso i dati 2020 relativi al servizio Ol Disnà di consegna pasti al domicilio di persone anziane e fragili svolto in convenzione con il Comune di Bergamo. Nello scorso anno sono stati consegnati 108.079 pasti, fino a 340 al giorno, con un incremento del 15% rispetto agli scorsi anni. 622 gli utenti nel 2020, in decisivo aumento rispetto agli anni precedenti visto che nel 2018-2019 erano complessivamente 367. L'età media di 82.9 anni. Il 5% con più di 95 anni. A quasi il 15% degli utenti l'Associazione consegna i pasti da più di 5 anni. Quelli che li hanno ricevuti per la prima volta nel 2020 sono il 41%. All'inizio del 2020 ...

