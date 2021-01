Belgio, il CT Martinez: “Fiducioso nei giovani, usino bene il talento. Lukaku, Mertens, De Bruyne e Hazard? Siano d’esempio” (Di sabato 23 gennaio 2021) Dobbiamo utilizzare questa generazione come uno specchio per le generazioni future. Sono positivo rispetto al futuro del calcio belgaIl Ct del Belgio, Roberto Martinez, durante un'intervista rilasciata sul sito sportivo "worldsoccer.com", ha parlato del futuro della Nazionale del Belgio, citando tra gli esempi da seguire per le generazioni future vari big del calcio belga che militano nel campionato italiano di Serie A: da Dries Mertens a Kevin De Bruyne, passando per "Big Rom" Lukaku.Di seguito le dichiarazioni del CT belga, ex tecnico dell'Everton."Il talento e i giocatori saranno sempre presenti in Belgio, il calcio giovanile funziona. Si tratta di assicurarsi che questi giocatori usino quel ... Leggi su mediagol (Di sabato 23 gennaio 2021) Dobbiamo utilizzare questa generazione come uno specchio per le generazioni future. Sono positivo rispetto al futuro del calcio belgaIl Ct del, Roberto, durante un'intervista rilasciata sul sito sportivo "worldsoccer.com", ha parlato del futuro della Nazionale del, citando tra gli esempi da seguire per le generazioni future vari big del calcio belga che militano nel campionato italiano di Serie A: da Driesa Kevin De, passando per "Big Rom".Di seguito le dichiarazioni del CT belga, ex tecnico dell'Everton."Ile i giocatori saranno sempre presenti in, il calciole funziona. Si tratta di assicurarsi che questi giocatoriquel ...

