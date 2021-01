Belen Rodriguez, occhio a questa foto. Il dettaglio che fa tremare il gossip nazionale: niente di strano? | Guarda (Di sabato 23 gennaio 2021) O Belen Rodriguez si diverte a prendere tutti in giro sui social, o la showgirl argentina è davvero incinta del suo secondo bambino. I più attenti sui social hanno notato un particolare in una delle ultime "stories" su Instagram della ex moglie di Stefano De Martino, dallo scorso agosto fidanzata con l'hairstylist Antonino Spinalbese. Al polso sinistro indosserebbe quello che a tutti gli effetti sembra un braccialetto antinausea. Perfetto, dunque, per combattere i primi effetti indesiderati di una gravidanza. Nelle ultime settimane sui social il tam tam di voci e indiscrezioni è stato incessante. Si va da un foto in cui Belen si accarezza la pancia alla confidenza (presunta) fatta da Spinalbese ai suoi colleghi, quella che lo vorrebbe lasciare il lavoro proprio perché in procinto di diventare padre e venire ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 23 gennaio 2021) Osi diverte a prendere tutti in giro sui social, o la showgirl argentina è davvero incinta del suo secondo bambino. I più attenti sui social hanno notato un particolare in una delle ultime "stories" su Instagram della ex moglie di Stefano De Martino, dallo scorso agosto fidanzata con l'hairstylist Antonino Spinalbese. Al polso sinistro indosserebbe quello che a tutti gli effetti sembra un braccialetto antinausea. Perfetto, dunque, per combattere i primi effetti indesiderati di una gravidanza. Nelle ultime settimane sui social il tam tam di voci e indiscrezioni è stato incessante. Si va da unin cuisi accarezza la pancia alla confidenza (presunta) fatta da Spinalbese ai suoi colleghi, quella che lo vorrebbe lasciare il lavoro proprio perché in procinto di diventare padre e venire ...

