Belen Rodriguez incinta, quel dettaglio che non passa inosservato (Di sabato 23 gennaio 2021) La showgirl aspetterebbe un bambino da Antonino Spinalbese L'indizio stavolta è un braccialetto che la showgirl indossa e che mostra in una foto pubblicata su Instagram. Non si tratta infatti di un braccialetto qualunque bensì di un braccialetto contro la nausea. Ormai da settimane la notizia della gravidanza di Belen Rodriguez sta rimbalzando su tutti i giornali ma né lei né Antonino hanno smentito la notizia. La coppia sta insieme dallo scorso agosto. D'altra parte la modella e conduttrice non ha mai nascosto il desiderio di voler allargare la famiglia. Notizia che a 361 Magazine è stata confermata da una fonte dopo che era stata diffusa da Novella 2000. Notizia circolata il 13 gennaio. Da allora si è aperta la caccia all'indizio. E pare che questa volta i fan della modella abbiano fatto centro.

