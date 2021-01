Belen Rodriguez in dolce attesa? Ecco l’indizio che sembrerebbe togliere ogni dubbio! (Foto) (Di sabato 23 gennaio 2021) Sono un pò di giorni che sul web circola il gossip relativo al fatto che Belen Rodriguez sarebbe in dolce attesa. La showgirl argentina è già mamma del piccolo Santiago – avuto dal matrimonio con Stefano De Martino – e stando a quanto riportato dalle varie voci che si sono susseguite nelle ultime settimane, adesso starebbe aspettando il suo secondo figlio da Antonino Spinalbanese, l’hair stylist con cui intrattiene una relazione da meno di un anno. Sarebbe stato lo stesso Antonino a confidare alle persone che lavorano insieme a lui che si appresta a diventare padre, e a conferma di ciò anche il fatto che il fidanzato di Belen si sarebbe preso un periodo di aspettativa dal lavoro, così come ha riportato Gabriele Parpiglia su Giornalettismo: Adesso Ecco la mossa che conferma i rumors ... Leggi su isaechia (Di sabato 23 gennaio 2021) Sono un pò di giorni che sul web circola il gossip relativo al fatto chesarebbe in. La showgirl argentina è già mamma del piccolo Santiago – avuto dal matrimonio con Stefano De Martino – e stando a quanto riportato dalle varie voci che si sono susseguite nelle ultime settimane, adesso starebbe aspettando il suo secondo figlio da Antonino Spinalbanese, l’hair stylist con cui intrattiene una relazione da meno di un anno. Sarebbe stato lo stesso Antonino a confidare alle persone che lavorano insieme a lui che si appresta a diventare padre, e a conferma di ciò anche il fatto che il fidanzato disi sarebbe preso un periodo di aspettativa dal lavoro, così come ha riportato Gabriele Parpiglia su Giornalettismo: Adessola mossa che conferma i rumors ...

