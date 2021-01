‘Beccato’ con 329 quintali di binari ferroviari, era materiale rubato: camionista sannita nei guai (Di sabato 23 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoRicettazione: è l’accusa di cui dovrà rispondere un camionista sannita bloccato ieri in Abruzzo dalla polizia stradale di Pratola Peligna (L’Aquila). A riportare la notizia è il quotidiano “Il Centro”. “Una pattuglia della sottosezione polizia stradale di Pratola Peligna (L’Aquila) ha proceduto al controllo sull’autostrada A/25, nel territorio di Pratola, di un autoarticolato condotto da un uomo originario della provincia di Benevento” – racconta il giornale abruzzese. Effettuato il controllo, la sorpresa: l’uomo trasportava ben 329 quintali di binari ferroviari, materiale risultato derubato la notte precedente nell’area della stazione di Manoppello (Pescara), sulla linea ferroviaria Roma-Pescara. I ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 23 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoRicettazione: è l’accusa di cui dovrà rispondere unbloccato ieri in Abruzzo dalla polizia stradale di Pratola Peligna (L’Aquila). A riportare la notizia è il quotidiano “Il Centro”. “Una pattuglia della sottosezione polizia stradale di Pratola Peligna (L’Aquila) ha proceduto al controllo sull’autostrada A/25, nel territorio di Pratola, di un autoarticolato condotto da un uomo originario della provincia di Benevento” – racconta il giornale abruzzese. Effettuato il controllo, la sorpresa: l’uomo trasportava ben 329dirisultato dela notte precedente nell’area della stazione di Manoppello (Pescara), sulla lineaa Roma-Pescara. I ...

