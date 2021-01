Beautiful: chi è il (vero) padre del nuovo figlio di STEFFY? Anticipazioni USA (Di sabato 23 gennaio 2021) Nelle prossime puntate americane di Beautiful, STEFFY Forrester riceverà i risultati del test di paternità che rivelerà chi, tra Liam Spencer e John Finnegan, è il padre del bambino che aspetta. A risolvere l’arcano sarà la dottoressa a cui lei si rivolse più di due anni fa al momento della prima gravidanza, quanto si sottopose allo stesso tipo di analisi. Il medico, nei più recenti episodi USA, non ha potuto nascondere una certa sorpresa di fronte al fatto che la paziente si trovi, per la seconda volta di fila, di fronte allo stesso dubbio. Ma si sa, raramente le gravidanze nelle soap opera non si accompagnano a qualche dramma. Detto questo… chi sarà il padre del nascituro? Gli spoiler al momento tacciono sull’argomento, ma a guardare la storyline si ha la netta sensazione che si possa andare sulla strada del test ... Leggi su tvsoap (Di sabato 23 gennaio 2021) Nelle prossime puntate americane diForrester riceverà i risultati del test di paternità che rivelerà chi, tra Liam Spencer e John Finnegan, è ildel bambino che aspetta. A risolvere l’arcano sarà la dottoressa a cui lei si rivolse più di due anni fa al momento della prima gravidanza, quanto si sottopose allo stesso tipo di analisi. Il medico, nei più recenti episodi USA, non ha potuto nascondere una certa sorpresa di fronte al fatto che la paziente si trovi, per la seconda volta di fila, di fronte allo stesso dubbio. Ma si sa, raramente le gravidanze nelle soap opera non si accompagnano a qualche dramma. Detto questo… chi sarà ildel nascituro? Gli spoiler al momento tacciono sull’argomento, ma a guardare la storyline si ha la netta sensazione che si possa andare sulla strada del test ...

