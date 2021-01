Beautiful | anticipazioni 24-30 gennaio | tragedia in casa Forrester?

Leggi su ultimora.news

(Di sabato 23 gennaio 2021) La famigliavivrà attimi di terrore nei prossimi episodi di. Leinerenti le puntate in onda dal 24 al 30, svelano che Thomas cercherà di convincere Hope a tornare insieme a lui e a formare una famiglia insieme a Douglas, ma la discussione tra loro degenererà ed il giovane cadrà in una vasca contente acido fluoridrico e tutti lo crederanno morto. Sarà davvero così? Nel frattempo, Liam parlerà con suo padre Bill dicendogli che non è poi così convinto dell'adozione definitiva di Douglas ed il magnate trovandosi d'accordo con lui, gli proporrà di tornare a lavorare alla Spencer. Infine, Ridge farà una scoperta che lo preoccuperà molto e si confiderà ancora una volta con Shauna mentre Donna tranquillizzerà Brooke sul conto di ...