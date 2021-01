Basket femminile, 17ma giornata Serie A1 2020-2021: negli anticipi trionfano Bologna e San Martino di Lupari (Di sabato 23 gennaio 2021) Sono due gli anticipi della diciassettesima giornata di Serie A1 2020-2021 che si sono svolti oggi. Nel primo la Virtus Bologna ha agilmente battuto la Dinamo Sassari con il risultato di 86-65. Il match non è mai stato realmente in discussione dato che le V-Nere sono scappate già nel corso del secondo quarto, nel quale hanno piazzato un parziale di 25-15, e nei venti minuti seguenti si sono limitate a gestire. Le migliori in campo sono state una Bishop da 23 punti e una Begic da 18 punti e 11 rimbalzi. Tra le file di Sassari, invece, spiccano la doppia doppia da 28 punti e 10 rimbalzi di Burke e i 24 punti di Calhoun. Le due statunitensi, tuttavia, sono state lasciate completamente sole dal resto del team. Nel secondo anticipo di giornata, invece, San ... Leggi su oasport (Di sabato 23 gennaio 2021) Sono due glidella diciassettesimadiA1che si sono svolti oggi. Nel primo la Virtusha agilmente battuto la Dinamo Sassari con il risultato di 86-65. Il match non è mai stato realmente in discussione dato che le V-Nere sono scappate già nel corso del secondo quarto, nel quale hanno piazzato un parziale di 25-15, e nei venti minuti seguenti si sono limitate a gestire. Le migliori in campo sono state una Bishop da 23 punti e una Begic da 18 punti e 11 rimbalzi. Tra le file di Sassari, invece, spiccano la doppia doppia da 28 punti e 10 rimbalzi di Burke e i 24 punti di Calhoun. Le due statunitensi, tuttavia, sono state lasciate completamente sole dal resto del team. Nel secondo anticipo di, invece, San ...

