Baricco | La Pandemia è una figura mitica | ha contagiato le menti prima dei corpi”

Leggi su huffingtonpost

(Di sabato 23 gennaio 2021) ll virus non è democratico, perché rafforza i potenti e disfa i poveri. Non fa crollare le Borse, ma devasta l’economia informale e al suo cospetto muoiono anche i ricchi, ma soprattutto chi non lo è. Decine di milioni di persone stanno regredendo alla condizione di assistiti, il potere politico è tornato al centro del campo in una restaurazione fulminea che l’ha recuperato da un’agonia irreversibile, tutta una élite intellettuale è tornata a farsi ascoltare invece di essere archiviata e la rabbia sociale si è trovata disinnescata, confinata, silenziata. A ricordarci tutto questo è Alessandroin “Quel che stavamo cercando”, un libro fino a pochi mesi fa disponibile solo nella sua versione online (grazie all’agenzia dieci04) e adesso pubblicato su carta da Feltrinelli. In quelle pagine costruite in 33 framche riproducono, per scelta, un ...