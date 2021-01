Bari, multato per assenza da lavoro in giorno festivo: condannata l'Ikea (Di sabato 23 gennaio 2021) Bari - Il Tribunale di Bari, sezione lavoro, ha annullato la sanzione che l'azienda Ikea ha imposto a un lavoratore che si era assentato in un giorno festivo per aderire allo sciopero del 2 giugno ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di sabato 23 gennaio 2021)- Il Tribunale di, sezione, ha annullato la sanzione che l'aziendaha imposto a un lavoratore che si era assentato in unper aderire allo sciopero del 2 giugno ...

Il dipendente si era assentato in un giorno festivo per partecipare a uno sciopero. Il giudice ha accolto il ricorso e ha condannato Ikea a pagare le spese legali.

BARI - Il Tribunale di Bari, sezione Lavoro, ha annullato la sanzione che l’azienda Ikea ha imposto a un lavoratore che si era assentato in un giorno festivo per aderire allo sciopero del 2 giugno 201 ...

Il dipendente si era assentato in un giorno festivo per partecipare a uno sciopero. Il giudice ha accolto il ricorso e ha condannato Ikea a pagare le spese legali.BARI - Il Tribunale di Bari, sezione Lavoro, ha annullato la sanzione che l'azienda Ikea ha imposto a un lavoratore che si era assentato in un giorno festivo per aderire allo sciopero del 2 giugno 201 ...