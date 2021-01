Bambina morta su TikTok: chiesto il blocco del social (Di sabato 23 gennaio 2021) Il Garante per la protezione dei dati personali chiede il blocco immediato della celeberrima app di condivisione, per tutti quegli utenti dei quali non sia accertata l’età anagrafica. Così “ha disposto nei confronti di Tik Tok il blocco immediato dell’uso dei dati degli utenti per i quali non sia stata accertata con sicurezza l’età anagrafica”. Questo viene annunciato in una nota dell’Autorità, che “ha deciso di intervenire in via d’urgenza a seguito della terribile vicenda della Bambina di 10 anni di Palermo“. Effettivamente, non è infrequente vedere su Tik Tok video di bambini di 10 anni o addirittura anche meno: una età certamente non adatta all’utilizzo dei social, che spesso sono pieni di insidie e di malintenzionati. Per queste ragioni, il Garante ha chiesto di bloccare Tik Tok e ... Leggi su quotidianpost (Di sabato 23 gennaio 2021) Il Garante per la protezione dei dati personali chiede ilimmediato della celeberrima app di condivisione, per tutti quegli utenti dei quali non sia accertata l’età anagrafica. Così “ha disposto nei confronti di Tik Tok ilimmediato dell’uso dei dati degli utenti per i quali non sia stata accertata con sicurezza l’età anagrafica”. Questo viene annunciato in una nota dell’Autorità, che “ha deciso di intervenire in via d’urgenza a seguito della terribile vicenda delladi 10 anni di Palermo“. Effettivamente, non è infrequente vedere su Tik Tok video di bambini di 10 anni o addirittura anche meno: una età certamente non adatta all’utilizzo dei, che spesso sono pieni di insidie e di malintenzionati. Per queste ragioni, il Garante hadi bloccare Tik Tok e ...

