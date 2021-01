Ballo ballo è il musical spagnolo con le canzoni di Raffaella Carrà (di cui abbiamo bisogno) (Di sabato 23 gennaio 2021) https://www.youtube.com/watch?v=OOfGeGrg5r8 Quando nel 1990 Raffaella Carrà va in Spagna e poi, con sempre maggiore frequenza, inizia a lavorare lì maturando una notorietà quasi pari a quella che ha in Italia, in realtà già è conosciuta a Madrid e dintorni. Tra il 1975 e il 1980 i suoi dischi sono quasi tutti dei successi, così tanto che nel 1976 i canali di stato le dedicano un programma monografico. Dunque, prima le canzoni, poi la televisione e ora anche il cinema. ballo ballo, in originale Explota Explota (la versione spagnola di Scoppia Scoppia, che è un verso di A far l’amore comincia tu), è un musical di due ore pensato, scritto e girato in Spagna da Nacho Álvarez (con una quota di coproduzione italiana) basato sulle canzoni ... Leggi su wired (Di sabato 23 gennaio 2021) https://www.youtube.com/watch?v=OOfGeGrg5r8 Quando nel 1990va in Spagna e poi, con sempre maggiore frequenza, inizia a lavorare lì maturando una notorietà quasi pari a quella che ha in Italia, in realtà già è conosciuta a Madrid e dintorni. Tra il 1975 e il 1980 i suoi dischi sono quasi tutti dei successi, così tanto che nel 1976 i canali di stato le dedicano un programma monografico. Dunque, prima le, poi la televisione e ora anche il cinema., in originale Explota Explota (la versione spagnola di Scoppia Scoppia, che è un verso di A far l’amore comincia tu), è undi due ore pensato, scritto e girato in Spagna da Nacho Álvarez (con una quota di coproduzione italiana) basato sulle...

matteorenzi : Ora, non tra sei mesi o un anno, ci giochiamo il futuro dei prossimi 20 anni. Non c’è alcuna questione personale in… - Antonio_Tajani : Da parte nostra nessun sostegno al governo. E nessuno si disturbi a tirare in ballo il PPE o una maggioranza Ursula… - shelshapira : RT @Antonio79B: Oggi nel 1832 nasceva il pittore #ÉdouardManet. (BALLO MASCHERATO ALL'OPERA, anno 1873, olio su tela, 59,1 × 72,5 cm, Nati… - bennymoro : RT @soniasicco: Fragile e bella, #CarlottadelBelgio conobbe a 16 anni, ad un ballo, il futuro marito Massimiliano d’Austria. Lui la portò i… - giannimori163 : Sala ... da ballo o da bagno??? In nomen omen ?????? -

Ultime Notizie dalla rete : Ballo ballo «Ballo Ballo»: la commedia con le canzoni di Raffaella Carrà è un esplosione di colori che vi farà ballare Vanity Fair Italia Lazio, Papastathopoulos non convince: ora c'è il Betis

La Lazio cerca un difensore ma non sarà Papastathoupoulos. Il club biancoceleste non è convinto di prendere un giocatore esperto (e 32enne) e per il reparto ...

Ballo Ballo

Ballo Ballo 22 Gennaio 2021 Ballo Ballo Ballo Ballo, l'attesissima commedia musicale spagnola diretta da Nacho Álvarez con i più grandi successi di Raffaella Carrà, arriva finalmente in Italia, ma non ...

La Lazio cerca un difensore ma non sarà Papastathoupoulos. Il club biancoceleste non è convinto di prendere un giocatore esperto (e 32enne) e per il reparto ...Ballo Ballo 22 Gennaio 2021 Ballo Ballo Ballo Ballo, l'attesissima commedia musicale spagnola diretta da Nacho Álvarez con i più grandi successi di Raffaella Carrà, arriva finalmente in Italia, ma non ...