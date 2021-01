Azzolina | amore a Palazzo! Love story tra la ministra e altro esponente del governo

Leggi su howtodofor

(Di sabato 23 gennaio 2021) Sarà vero? Unacapitolina fra il commissario straordinario per l’emergenza Covid Domenico Arcuri e ladell’Istruzione Lucia? Parrebbe di sì, tanto che nei Palazzi romani la si dà già come una notizia assodata, addirittura una commodity nei corridoi ministeriali, avvalorata dal fatto che a inizio estate è naufragata la lunga relazione che il numero uno di Invitalia aveva con l’ex vicepresidente di Confindustria Antonella Mansi. (Continua..) Il motivo? Si dice i troppi impegni del manager calabrese ex Luiss che il premier Giuseppe Conte ha schierato su molti fronti: dall’emergenza mascherine, respiratori e terapie intensive fino ai banchi a rotelle per consentire alla scuola di riaprire in sicurezza a settembre. Ora l’importantissima campagna di vaccinazione. Le malelingue dicono ...