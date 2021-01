Australian Open, altro forfait di lusso: Murray (positivo) non ci sarà (Di sabato 23 gennaio 2021) Come se non bastassero le nuove modalità di “ingresso” nel tabellone principale dell' Australian Open - ai tempi del Covid - arriva un'altra mazzata per gli appassionati di tennis: nel primo Slam... Leggi su feedpress.me (Di sabato 23 gennaio 2021) Come se non bastassero le nuove modalità di “ingresso” nel tabellone principale dell'- ai tempi del Covid - arriva un'altra mazzata per gli appassionati di tennis: nel primo Slam...

SOCIALnetbest : #AusOpen a Melbourne con 72 tennisti in camera in quarantena: sui social i video degli assurdi allenamenti ---->… - Ubitennis : Andy Murray non giocherà l'Australian Open 2021 - livetennisit : Andy Murray dà forfait per l’Australian Open. Sempre colpa del Covid-19 - paoloigna1 : RT @SOCIALnetbest: Australian Open 2021 a Melbourne con 72 tennisti in camera in quarantena: sui social i video degli assurdi allenamenti -… - SOCIALnetbest : Australian Open 2021 a Melbourne con 72 tennisti in camera in quarantena: sui social i video degli assurdi allename… -