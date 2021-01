Audi e Cortina insieme per la mobilità sostenibile (Di sabato 23 gennaio 2021) Audi e Cortina annunciano la loro partnership in occasione dei mondiali di Sci. La competizione invernale, prevista dal 7 al 21 febbraio prossimi, avrà come sponsor principale e-tron, la marca della casa tedesca dedicata alla gamma elettrificata. Questa collaborazione va oltre l’aspetto sportivo, in quanto sarà collegata a diverse iniziative che il costruttore porterà avanti Leggi su periodicodaily (Di sabato 23 gennaio 2021)annunciano la loro partnership in occasione dei mondiali di Sci. La competizione invernale, prevista dal 7 al 21 febbraio prossimi, avrà come sponsor principale e-tron, la marca della casa tedesca dedicata alla gamma elettrificata. Questa collaborazione va oltre l’aspetto sportivo, in quanto sarà collegata a diverse iniziative che il costruttore porterà avanti

