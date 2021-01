Atletica, Campionati Italiani marcia: Eleonora Giorgi torna dopo un anno e vince la 35 km (Di sabato 23 gennaio 2021) Eleonora Giorgi è tornata in gara a un anno di distanza dalla sua ultima uscita agonistica. Ai Campionati Italiani di marcia, andati in scena oggi a Ostia (in provincia di Roma), il bronzo mondiale della 50 km si è cimentata sui 35 km. La brianzola ha conquistato la vittoria col tempo di 3h00:21, ovvero un crono ben lontano dal suo personale di 2h43:43 a causa del forte vento che soffiava sul litorale laziale. L’allieva di Gianni Perricelli riparte comunque da qui e si prepara alle Olimpiadi di Tokyo, dove gareggerà sui 20 km visto che il programma non prevede la distanza più lunga. Alle sue spalle si sono piazzate Lidia Barcella (3h02:01) e Federica Curiazzi (3h10:56). Nella 20 km maschile juniores ha trionfato il lombardo Gabriele Gamba col crono di 1h32:18 davanti ... Leggi su oasport (Di sabato 23 gennaio 2021)ta in gara a undi distanza dalla sua ultima uscita agonistica. Aidi, andati in scena oggi a Ostia (in provincia di Roma), il bronzo mondiale della 50 km si è cimentata sui 35 km. La brianzola ha conquistato la vittoria col tempo di 3h00:21, ovvero un crono ben lontano dal suo personale di 2h43:43 a causa del forte vento che soffiava sul litorale laziale. L’allieva di Gianni Perricelli riparte comunque da qui e si prepara alle Olimpiadi di Tokyo, dove gareggerà sui 20 km visto che il programma non prevede la distanza più lunga. Alle sue spalle si sono piazzate Lidia Barcella (3h02:01) e Federica Curiazzi (3h10:56). Nella 20 km maschile juniores ha trionfato il lombardo Gabriele Gamba col crono di 1h32:18 davanti ...

LIVE Ostia tricolore, la giornata della marcia

È in corso a Ostia (Roma) il primo appuntamento tricolore dell'anno: si gareggia per i Campionati italiani della 50 km di marcia al maschile, della 35 km al femminile e della 20 km (juniores), in una ...

