Atalanta stellare | il Milan perde ma è campione d' inverno Inter a rilento

(Di sabato 23 gennaio 2021)0-3 Straordinaria prova di forza e successo pesantissimo per l’, che s'impone 3-0 ai danni delcostringendolo alla seconda sconfitta stagionale. A San Siro decidono le...

IzzoEdo : RT @LaStampa: Atalanta stellare, Milan affondato a San Siro 3-0. Rossoneri campioni d’inverno - LaStampa : Atalanta stellare, Milan affondato a San Siro 3-0. Rossoneri campioni d’inverno - infoitsport : Atalanta meravigliosa, Ilicic stellare: Milan demolito. Ma è comunque campione d'inverno - fabcellit : in questo clima d'odio strisciante, DA MILANISTA dico: BRAVA ATALANTA: stellare????????! Aggiungo, sperando di sbagliar… - tuttoatalanta : Atalanta meravigliosa, Ilicic stellare: Milan demolito -

Ultime Notizie dalla rete : Atalanta stellare

Che nonostante il ko Pioli e i suoi ragazzi possono comunque festeggiare il virtuale titolo di squadra campione d'inverno. Atalanta meravigliosa, Ilicic stellare: Milan demolito. Il Milan, come detto, ...Per Pioli ko tanto pesante quanto meritato, il rischio contraccolpo esiste: serve una reazione già nel derby di Coppa Italia di martedì; per Gasperini miglior prova dell’anno ...