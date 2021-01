Atalanta, questo è calcio spettacolo: la capolista Milan abbattuta 3-0 (Di sabato 23 gennaio 2021) È stata un’Atalanta da favola quella che è andata in scena alla Scala del calcio, quella che ha affondato la capolista Milan a domicilio con la classica partita perfetta. La banda di Gasperini ha dominato in lungo e in largo, rischiando praticamente nulla e vincendo con un risultato rotondo che avrebbe potuto avere un passivo ancora maggiore, se non fosse stato per i tanti (troppi) errori sotto porta commessi dagli attaccanti bergamaschi. Grande protagonista di una serata di grandissimo calcio è stato Josip Ilicic, autore di una gara magnifica: lo sloveno ha inventato calcio con un’eleganza e una sicurezza che solo i grandi campioni riescono a far vedere in occasioni così importanti. Come detto, il 3-0 sta perfino stretto all’Atalanta, che è passata in vantaggio al 26? ... Leggi su bergamonews (Di sabato 23 gennaio 2021) È stata un’da favola quella che è andata in scena alla Scala del, quella che ha affondato laa domicilio con la classica partita perfetta. La banda di Gasperini ha dominato in lungo e in largo, rischiando praticamente nulla e vincendo con un risultato rotondo che avrebbe potuto avere un passivo ancora maggiore, se non fosse stato per i tanti (troppi) errori sotto porta commessi dagli attaccanti bergamaschi. Grande protagonista di una serata di grandissimoè stato Josip Ilicic, autore di una gara magnifica: lo sloveno ha inventatocon un’eleganza e una sicurezza che solo i grandi campioni riescono a far vedere in occasioni così importanti. Come detto, il 3-0 sta perfino stretto all’, che è passata in vantaggio al 26? ...

