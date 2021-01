Atalanta, Pessina: «Milan rivelazione della Serie A. Ma abbiamo dominato» (Di sabato 23 gennaio 2021) Matteo Pessina, centrocampista dell’Atalanta, ha commentato la vittoria sul Milan nel post partita della sfida di San Siro: le sue dichiarazioni Matteo Pessina, centrocampista dell’Atalanta, ha commentato la vittoria sul Milan nel post partita della sfida di San Siro. LEGGI LE DICHIARAZIONI COMPLETE SU Milan NEWS 24 VITTORIA – «Siamo molto contenti, il Milan è la rivelazione del campionato. Pochi si aspettavano che il Milan fosse in testa alla classifica, la nostra vittoria è motivo d’orgoglio. abbiamo imposto il nostro gioco». Atalanta – «Ci vuole forza per vincere contro una squadra che è prima in classifica. Ci farà capire anche ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 23 gennaio 2021) Matteo, centrocampista dell’, ha commentato la vittoria sulnel post partitasfida di San Siro: le sue dichiarazioni Matteo, centrocampista dell’, ha commentato la vittoria sulnel post partitasfida di San Siro. LEGGI LE DICHIARAZIONI COMPLETE SUNEWS 24 VITTORIA – «Siamo molto contenti, ilè ladel campionato. Pochi si aspettavano che ilfosse in testa alla classifica, la nostra vittoria è motivo d’orgoglio.imposto il nostro gioco».– «Ci vuole forza per vincere contro una squadra che è prima in classifica. Ci farà capire anche ...

