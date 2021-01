Atalanta, nessuno come Gosens nei top-5 campionati europei: il dato (Di sabato 23 gennaio 2021) L’Atalanta vola grazie alle giocate di Robin Gosens. nessuno ha gli stessi dati del tedesco fra i top-5 campionati europei Robin Gosens continua ad essere l’uomo in più dell’Atalanta e non è un caso che sia stato lui a fornire l’assist che ha permesso a Cristian Romero di sbloccare il risultato contro il Milan. Il tedesco è l’unico difensore ad aver sia segnato 15 gol che fornito 15 assist dal 2017/18 nei top-5 campionati europei. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di sabato 23 gennaio 2021) L’vola grazie alle giocate di Robinha gli stessi dati del tedesco fra i top-5Robincontinua ad essere l’uomo in più dell’e non è un caso che sia stato lui a fornire l’assist che ha permesso a Cristian Romero di sbloccare il risultato contro il Milan. Il tedesco è l’unico difensore ad aver sia segnato 15 gol che fornito 15 assist dal 2017/18 nei top-5. Leggi su Calcionews24.com

L'Atalanta vola grazie alle giocate di Robin Gosens. Nessuno ha gli stessi dati del tedesco fra i top-5 campionati europei ...

MOVIOLA – Milan-Atalanta, gomitata di Kessie su Ilicic: è rigore

La moviola di Milan-Atalanta, match della diciannovesima giornata di Serie A: Kessie colpisce con una gomitata Ilicic, netto il rigore concesso da Mariani ...

MOVIOLA – Milan-Atalanta, gomitata di Kessie su Ilicic: è rigore

La moviola di Milan-Atalanta, match della diciannovesima giornata di Serie A: Kessie colpisce con una gomitata Ilicic, netto il rigore concesso da Mariani