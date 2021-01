Atalanta, Ilicic: «Sono un uomo felice. Possiamo fare grandi cose» (Di sabato 23 gennaio 2021) Josip Ilicic, attaccante dell’Atalanta, ha commentato ai microfoni di Sky Sport la vittoria ottenuta contro il Milan: le sue parole Josip Ilicic, attaccante dell’Atalanta, ha commentato ai microfoni di Sky Sport la vittoria ottenuta contro il Milan. VITTORIA – «Abbiamo fatto una buona partita sotto tutti i punti di vista. Il Milan è la squadra più forte in Italia, ma abbiamo dimostrato che ci siamo anche noi. Se ci mettiamo qualità, Possiamo fare grandi cose». OBIETTIVI – «Dobbiamo guardare avanti. Ci Sono tante partite da giocare, pensiamo alla prossima contro la Lazio». ARTISTA – «Mi sento un uomo felice perché gioco a calcio, la cosa che amo di più. Voglio continuare a farlo finché ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 23 gennaio 2021) Josip, attaccante dell’, ha commentato ai microfoni di Sky Sport la vittoria ottenuta contro il Milan: le sue parole Josip, attaccante dell’, ha commentato ai microfoni di Sky Sport la vittoria ottenuta contro il Milan. VITTORIA – «Abbiamo fatto una buona partita sotto tutti i punti di vista. Il Milan è la squadra più forte in Italia, ma abbiamo dimostrato che ci siamo anche noi. Se ci mettiamo qualità,». OBIETTIVI – «Dobbiamo guardare avanti. Citante partite da giocare, pensiamo alla prossima contro la Lazio». ARTISTA – «Mi sento unperché gioco a calcio, la cosa che amo di più. Voglio continuare a farlo finché ...

AndreaBricchi77 : Atalanta che corre il triplo e vince meritatamente contro il peggior Milan della stagione. Gasperino si conferma u… - SkySport : MILAN-ATALANTA 0-3 Risultato finale ? ? #Romero (26’) ? rig. #Ilicic (53’) ? #Zapata (77’) ? SERIE A – 19^ GIORNATA… - ZZiliani : #Milan schiantato da un’#Atalanta lunare, il passivo poteva essere peggiore. Al massimo della condizione, e a pieno… - JackOneill79 : @Milanistifurios Va bene che il Milan praticamente è rimasto sul bus.... Ma sentire sto cojone dire per 96 minuti '… - west_cani : Atalanta vince con merito, Ilicic quando ci mette la magia ha pochi eguali al mondo. Milan in difficoltà in ogni co… -