Atalanta, Gasperini: «Vogliamo stare tra le prime. Gomez? Gli auguro una cosa» (Di sabato 23 gennaio 2021) Intervistato a fine partita ai microfoni di Sky Sport, il tecnico Gian Piero Gasperini ha parlato della vittoria della sua Atalanta contro il Milan Intervistato a fine partita ai microfoni di Sky Sport, il tecnico Gian Piero Gasperini ha parlato della vittoria della sua Atalanta contro il Milan. SCONFITTA – «Questa è una delle prestazioni più belle da quando è nato il mio ciclo all’Atalanta. Siamo stati superiori un po’ su tutto. Dopo la partita con il Liverpool abbiamo migliorato anche l’aspetto difensivo. Pressiamo di più sull’avversario, abbiamo cambiato un po’ il modo di giocare». CLASSIFICA – «Vogliamo restare nei primi quattro posti. È il nostro obiettivo. Non è facile rispetto agli altri anni. Scudetto? No, ora impossibile parlarne. I conti li faremo ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 23 gennaio 2021) Intervistato a fine partita ai microfoni di Sky Sport, il tecnico Gian Pieroha parlato della vittoria della suacontro il Milan Intervistato a fine partita ai microfoni di Sky Sport, il tecnico Gian Pieroha parlato della vittoria della suacontro il Milan. SCONFITTA – «Questa è una delle prestazioni più belle da quando è nato il mio ciclo all’. Siamo stati superiori un po’ su tutto. Dopo la partita con il Liverpool abbiamo migliorato anche l’aspetto difensivo. Pressiamo di più sull’avversario, abbiamo cambiato un po’ il modo di giocare». CLASSIFICA – «renei primi quattro posti. È il nostro obiettivo. Non è facile rispetto agli altri anni. Scudetto? No, ora impossibile parlarne. I conti li faremo ...

corradone91 : L'#Atalanta di #Gasperini si conferma una sorta di kryptonite per il #Milan di Stefano #Pioli che, dal suo arrivo,… - zazoomblog : Milan-Atalanta Gasperini: “Superiori in tutto. Scudetto? I conti alla fine” - #Milan-Atalanta #Gasperini: - sportli26181512 : Gasperini si gode l'impresa: 'Una delle migliori prestazioni di questo ciclo': Gasperini si gode l'impresa: 'Una de… - GiovanniBracone : RT @CucchiRiccardo: Prestazione eccellente dell' #Atalanta. Sarebbe stata avversario difficile per tutti questa sera, non solo per il #Mila… - Gazzetta_it : #Atalanta, #Gasperini: 'Una delle migliori prestazioni di questo ciclo' -