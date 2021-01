AstraZeneca come Pfizer, si mette malissimo: drammatico taglio, quanti resteranno senza vaccino (Di sabato 23 gennaio 2021) Dopo Pfizer, anche AstraZeneca annuncia un taglio nella fornitura dei vaccini all'Unione europea e quindi all'Italia. La multinazionale britannica, il cui vaccino dovrebbe essere approvato dall'autorità regolatoria europea la prossima settimana (nel Regno Unito viene somministrato già dal 4 gennaio), ha annunciato attraverso un portavoce che «i volumi iniziali saranno inferiori a quanto originariamente previsto a causa della riduzione dei rendimenti in un sito di produzione all'interno della nostra catena di fornitura europea», senza fornire ulteriori dettagli. «Forniremo decine di milioni di dosi a febbraio e marzo all'Unione europea, mentre continuiamo ad aumentare i volumi di produzione», ha aggiunto. AstraZeneca è il cavallo sul quale maggiormente ha puntato Bruxelles ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 23 gennaio 2021) Dopo, ancheannuncia unnella fornitura dei vaccini all'Unione europea e quindi all'Italia. La multinazionale britannica, il cuidovrebbe essere approvato dall'autorità regolatoria europea la prossima settimana (nel Regno Unito viene somministrato già dal 4 gennaio), ha annunciato attraverso un portavoce che «i volumi iniziali saranno inferiori a quanto originariamente previsto a causa della riduzione dei rendimenti in un sito di produzione all'interno della nostra catena di fornitura europea»,fornire ulteriori dettagli. «Forniremo decine di milioni di dosi a febbraio e marzo all'Unione europea, mentre continuiamo ad aumentare i volumi di produzione», ha aggiunto.è il cavallo sul quale maggiormente ha puntato Bruxelles ...

