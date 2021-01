Aston Martin | 61 anni dopo l’ultimo gran premio

Leggi su sport.periodicodaily

(Di sabato 23 gennaio 2021) Nel 2021, l’tornerà a correre in Formula Uno61di assenza. Lance Stroll e Sebastian Vettel proveranno ad eguagliare i traguardi raggiunti dalla scuderia tra il 1920 e il 1960.: il passato verrà eguagliato? La scuderia britca, disputò il suo primonel 1922, in occasione del Gp di Strasburgo. Partecipazione che fu possibile grazie al finanziamento del Conte Louis Zborowski che, appassionato del motorsport, finanziò l’azienda per la creazione di due vetture da gara. Non fu facile per l’progettarle. La scuderia aveva esperienza solo nei percorsi in salita inBretagna e disputare un...