Assemblea Lega Serie A | appuntamento il 27 gennaio | la decisione sui fondi

(Di sabato 23 gennaio 2021) Dopo la rielezione di Dal Pino laA si riunirà inil prossimo 27: argomento principale lasuiLaA, dopo la rielezione di Dal Pino, si riunirà inil prossimo 27. Dal Pino, intanto, deve ancora scogliere le riserve circa il risultato delle elezioni: ha chiesto 15 giorni per decidere. Come riporta l’ANSA, l’ordine del giorno recita: «l’approvazione del ‘Term Sheet’ Consorzio CVC-Advent-FSI e delibere conseguenti». Oggetto della discussione anche la suddivisione dei ricavi dai diritti tv. Leggi su Calcionews24.com

Dopo la rielezione di Dal Pino la Lega Serie A si riunirà in Assemblea il prossimo 27 gennaio: argomento principale la decisione sui fondi ...