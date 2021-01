Asia Argento si confessa | “Ho perdonato mia madre per le violenze Weinstein? Imperdonabile”

Leggi su tpi

(Di sabato 23 gennaio 2021)si: “Mamma, papà,e Rob Cohen” “Ho scritto il libro per far capire agli altri perché sono così”., ospite oggi a Verissimo, ha parlato dei motivi che l’hanno spinta a realizzare la sua autobiografia “Anatomia di un cuore selvaggio”, dove ripercorre episodi molto forti della sua infanzia. Ha subitodalla, Daria Nicolodi, scomparsa a novembre; l’incidente in cui ha perso la vita la sorella; gli abusi sui set; e il rapporto con le sostanze stupefacenti. “Quello che mi ha spinto a scrivere il libro è il bisogno di dare una cornice a tutta la mia esistenza – le parole di-. Per tutta la vita mi è stato detto che ho avuto la vita facile e che ero “figlia ...