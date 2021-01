Asia Argento, avete mai visto la sorella? Ecco chi è Fiore (Di sabato 23 gennaio 2021) L’attrice Asia Argento ha una sorella maggiore, la conoscete? Ecco chi è e cosa fa nella vita l’altra figlia di Dario Argento. La sorella di Asia Argento L’attrice Asia Argento , uno dei volti più noti del cinema nostrano, ha una sorella maggiore, la conoscete? Si chiama Fiore Argento ed è anch’ella apparsa in alcune pellicole e salotti televisivi. Fiore è figlia di Dario Argento e Marina Casale, il cui matrimonio durò dal 1966 al 1972. Successivamente il grande regista ebbe una relazione con l’attrice Fiorentina Daria Nicolodi, dalla quale nel 1975 ebbe Asia. Ma torniamo a ... Leggi su solonotizie24 (Di sabato 23 gennaio 2021) L’attriceha unamaggiore, la conoscete?chi è e cosa fa nella vita l’altra figlia di Dario. LadiL’attrice, uno dei volti più noti del cinema nostrano, ha unamaggiore, la conoscete? Si chiamaed è anch’ella apparsa in alcune pellicole e salotti televisivi.è figlia di Darioe Marina Casale, il cui matrimonio durò dal 1966 al 1972. Successivamente il grande regista ebbe una relazione con l’attricentina Daria Nicolodi, dalla quale nel 1975 ebbe. Ma torniamo a ...

