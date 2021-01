Ascolti TV | Venerdì 22 gennaio 2021 La Mannoia chiude al ribasso 16 8% 10 Giorni senza Mamma 14 5% | Quarto Grado 8% | Zoro 6 3%

Leggi su davidemaggio

(Di sabato 23 gennaio 2021) Fiorellae Ornella Vanoni Nella serata di ieri,22, su Rai1 La Musica che Gira Intorno ha conquistato 3.796.000 spettatori pari al 16.8% di share. Su Canale 5 10ha raccolto davanti al video 3.441.000 spettatori pari al 14.5% di share. Su Rai2 The Good Doctor ha interessato 1.647.000 spettatori pari al 6% di share e The Resident 1.066.000 (5.6%). Su Italia 1 Freedom – Oltre il Confine ha catturato l’attenzione di 1.237.000 spettatori (5.9%). Su Rai3 Titolo V ha raccolto davanti al video 574.000 spettatori pari ad uno share del 2.5%. Su Rete4totalizza un a.m. di 1.585.000 spettatori con l’8% di share. Su La7 Propaganda Live ha registrato 1.223.000 spettatori con uno share ...