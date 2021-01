Arcuri-Azzolina | per Affari Italiani C’è Una Love Story in Corso

Leggi su youreduaction

(Di sabato 23 gennaio 2021) E’ il pettegolezzo del momento: la relazione intima tra Domenicoe Lucia, commissario straordinario per il Covid e ministra dell’Istruzione. A dare il via alle voci di corridoio un articolo pubblicato da, subito smentito dai diretti interessati.ha infatti commentato: “Trasformare una leale collaborazione istituzionale in un gossip scandalistico, tra