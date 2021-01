Anzaldi Iv | «Dietro trasmissioni Rai mercato opinionisti | come si scelgono a pagamento? A pagare sono gli italiani»

Leggi su ultimora.news

(Di sabato 23 gennaio 2021) La presenza adeglinei talk show Rai finisce nel mirino del deputato di Italia Viva Michele. Quest'ultimo, che in Parlamento fa anche parte della Commissione Generale e la Vigilanza dei Servizi Radiotelevisivi, ha presentato un'interrogazione per avere chiarezza su quali siano i termini degli accordi dei giornalisti che presenziano nei programmi del servizio pubblico e suquesti vengono scelti. Una volta appreso che, per gli alcuni ospiti fissi, esisterebbero compensi, ha espresso una serie di interrogativi a cui ha accompagnato l'intenzione di voler fare ulteriore chiarezza sulla vicenda. Compensi per i giornalisti nelle? L'interrogazione di“I giornalisti - ha scritto Michelesui suoi profili social - ...