Antonella morta dopo la folle sfida, il racconto del papà: "Sono stato io a…" (Di sabato 23 gennaio 2021) La morte della piccola Antonella ha scosso l'Italia intera. Morire all'età di 10 anni proprio non si può, ma purtroppo per lei non c'è stato nulla da fare. Un epilogo folle che ha riacceso i riflettori sulla pericolosità dei social soprattutto se utilizzati da minori inconsapevoli. Bloccato Tik Tok Purtroppo non è la prima volta L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

fanpage : “Voleva essere la regina, la star di TikTok e c’è riuscita. È finita proprio come voleva lei”. La drammatica testim… - Daniele_Manca : Il papà di Antonella, morta per sfida social: «Il web era il suo mondo. Controllarla? Mi fidavo»- ?@Corriere? le re… - Corriere : Il papà di Antonella: «Il web era il suo mondo e io mi fidavo di lei» - rep_palermo : Palermo, l'autopsia conferma: Antonella morta per strangolamento [di Romina Marceca] [aggiornamento delle 15:16] - leggoit : Antonella, morta dopo una challange su #tiktok. Il padre: «Le ho dato io quella cintura» -