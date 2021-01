“Antonella mi ha chiesto una cintura, mi fidavo di lei, era una bambina ubbidiente”: parla il padre della ragazzina morta per una sfida su Tik Tok (Di sabato 23 gennaio 2021) parla il padre della bambina morta per una sfida su Tik Tok “Voleva essere la regina, la star di Tik Tok e c’è riuscita”: sono le parole di Angelo Sicomero, il padre della bambina di 10 anni morta a Palermo per una sfida social. Gli organi della piccola sono stati donati per volere dei genitori. “Il dono più bello che potevamo fare – dichiara il papà – Perché mia figlia era allegra, generosa, e avrebbe fatto cosi. Tre bambini vivranno grazie a lei e rivivrà in loro”. Antonella era una bambina molto social, così come conferma il papà, soprattutto da quando i genitori le avevano regalato, in occasione del suo decimo compleanno, un cellulare tutto ... Leggi su tpi (Di sabato 23 gennaio 2021)ilper unasu Tik Tok “Voleva essere la regina, la star di Tik Tok e c’è riuscita”: sono le parole di Angelo Sicomero, ildi 10 annia Palermo per unasocial. Gli organipiccola sono stati donati per volere dei genitori. “Il dono più bello che potevamo fare – dichiara il papà – Perché mia figlia era allegra, generosa, e avrebbe fatto cosi. Tre bambini vivranno grazie a lei e rivivrà in loro”.era unamolto social, così come conferma il papà, soprattutto da quando i genitori le avevano regalato, in occasione del suo decimo compleanno, un cellulare tutto ...

repubblica : 'Antonella mi ha chiesto una cintura e io gliela ho data. Credo che quando si è soffocata per TikTok non fosse in s… - fanpage : “Voleva essere la regina, la star di TikTok e c’è riuscita. È finita proprio come voleva lei”. La drammatica testim… - Moixus1970 : RT @fanpage: “Voleva essere la regina, la star di TikTok e c’è riuscita. È finita proprio come voleva lei”. La drammatica testimonianza di… - ninoBertolino : RT @fanpage: “Voleva essere la regina, la star di TikTok e c’è riuscita. È finita proprio come voleva lei”. La drammatica testimonianza di… - Marilenapas : RT @fanpage: “Voleva essere la regina, la star di TikTok e c’è riuscita. È finita proprio come voleva lei”. La drammatica testimonianza di… -

Ultime Notizie dalla rete : Antonella chiesto Antonella morta per sfida su TikTok, Orlando: "Insegnare a scuola uso critico degli strumenti digitali" PalermoToday Blackout Challenge: la sfida social che continua a fare vittime tra i bambini

Blackout Challenge, il gioco del soffocamento è sempre più popolare tra i ragazzini sui social. Blackout Challenge, il gioco del soffocamento popolare sui social – Universomamma.it (Adobe Stock) La tr ...

Il Garante della Privacy blocca TikTok: Polizia Postale dispone accorgimenti per i genitori

Il Garante della Privacy blocca TikTok: accusata di non avere un controllo sugli utenti. La storia della bimba di Palermo morta per una challenge sconvolge.

Blackout Challenge, il gioco del soffocamento è sempre più popolare tra i ragazzini sui social. Blackout Challenge, il gioco del soffocamento popolare sui social – Universomamma.it (Adobe Stock) La tr ...Il Garante della Privacy blocca TikTok: accusata di non avere un controllo sugli utenti. La storia della bimba di Palermo morta per una challenge sconvolge.