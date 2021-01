Anticipazioni UN POSTO AL SOLE di Lunedì 25 Gennaio 2021

(Di sabato 23 gennaio 2021)UPAS della puntata del 25Episodio numero 5.615 Mentre seguono il presunto aggressore, Michele convince Silvia a rivolgersi alla Polizia: riusciranno ad identificare l’uomo? Alle prese con la sua crisi sentimentale, Vittorio deve anche far fronte alle richieste lavorative di Chiara, che potrebbero stravolgere gli attuali assetti della radio. Ilaria vuole tornare a far parte della vita di Rossella chiedendole scusa e di poter tornare ad essere amiche. Unalè una produzione Rai Fiction – Fremantlemedia e Centro di Produzione Rai di Napoli. Un programma ideato da Wayne Doyle, G. Ventriglia e A. Bowen. Scritto da Paolo Terracciano, Sara Rescigno, Dario Carraturo, Guglielmo Finazzer, Athos Zontini. Produttore creativo FremantleMedia Fabio Sabbioni, Produttore ...

Terza puntata di C’è posta per te, il people show ideato condotto da Maria De Filippi. A darle una mano, sabato 23 gennaio 2021 due super ospiti eccezionali: Can Yaman e il giovane Montalbano Michele ...Anticipazioni C’è posta per te, giornalista svela: “La tensione è gradita”. Sempre il giornalista Giancarlo De Andreis su C’è posta per te svela: “Al pubblico piace la capacità del programma di trovar ...