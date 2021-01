Anticipazioni Il Segreto venerdì 29 gennaio 2021

Leggi su anticipazioni

(Di sabato 23 gennaio 2021)29– Don Filiberto è in pena: Don Filiberto scopre che Alicia è stata eletta sindaco e subito inizia ad agitarsi perchè teme per la sua vita ma soprattutto pensa che non riuscirà mai a farcela con tutte le pressioni che ha avuto fino a questo momento. Così non appena la incontra gli confessa le sue perplessità ma la giovane cerca di minimizzare le sue preoccupazioni, ignorando il suo grido d’allarme. Emilia ascolta una conversazione tra Lazaro e Francisca e apprende una parte della verità, abbastanza per farsi un’idea sul fatto che suo padre è in pericolo. In siffatto contesto inizia a supporre che Francisca stia veramente dalla parte di suo padre, al contrario di quanto ha pensato fino ad ora. Per questa ragione sospende per un attimo il suo giudizio, implorando suo figlio di aspettare e di frenare per un attimo ...