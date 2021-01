Anticipazioni Il Segreto lunedì 25 gennaio 2021

Leggi su anticipazioni

25– La contro mossa di Francisca: Francisca riesce ad intercettare il piano dei suoi detrattori. Per questo motivo decide di anticiparli sul tempo assoldando qualcuno che si occuperà per lei di proteggere Raimundo. Emilia essendo all'oscuro dalle sue trame non riesce a capire cosa stia succedendo e di conseguenza inizia a credere che Francisca voglia liberarsi di suo padre. La Montenegro ha così un problema in più da affrontare perchè deve riuscire a convincere Emilia sulla sua buona fede.