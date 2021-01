Anne Frank - Vite parallele: stasera su Rai1 il docu-film narrato da Helen Mirren (Di sabato 23 gennaio 2021) stasera su Rai1 va in onda AnneFrank - Vite parallele, il docu-film, con la partecipazione di Helen Mirren, che ricostruisce la storia di Anne Frank, in occasione della Giornata della memoria. In onda stasera su Rai1 alle 23:40, il docu-film AnneFrank - Vite parallele, realizzato da Sabina Fedeli e Anna Migotto, prodotto da 3D Produzioni e Nexo Digital in partecipazione con RAI Cinema, con la collaborazione dell'Anne Frank Fonds di Basilea e con il Piccolo Teatro di Milano-Teatro d'Europa. Come sarebbe stata la vita di ... Leggi su movieplayer (Di sabato 23 gennaio 2021)suva in onda, il, con la partecipazione di, che ricostruisce la storia di, in occasione della Giornata della memoria. In ondasualle 23:40, il, realizzato da Sabina Fedeli e Anna Migotto, prodotto da 3D Produzioni e Nexo Digital in partecipazione con RAI Cinema, con la collaborazione dell'Fonds di Basilea e con il Piccolo Teatro di Milano-Teatro d'Europa. Come sarebbe stata la vita di ...

