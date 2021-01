Andrea Roncato | colpo di scena nella polemica con Stefania Orlando | “Ho sbagliato”

Leggi su caffeinamagazine

(Di sabato 23 gennaio 2021)diche vede protagonista. Qualche giorno fa l’attore aveva raccontato in tv la fine del suo matrimonio con, da mesi reclusaCasa del GF Vip. Ospite di Barbara D’Urso a Live,aveva dichiarato che all’epoca della separazione dalla sua ex moglie, la showgirl aveva già incontrato un altro senza aggiungere dettagli sulla sua identità. Informata di queste affermazioni durante la diretta del GF Vip, laha confermato quella versione dei fatti, chiarendo però che quella storia era cominciata in un periodo in cui il rapporto conera già finito. Ma non è finita qui perché, dopo aver ricevuto attacchi sui ...