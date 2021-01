Andrea Roncato al veleno su Salemi e Mello | “Nullità | famosa soltanto perché ha fatto vedere la pa*ata al festival di Venezia”

(Di sabato 23 gennaio 2021)e la diatriba con Stefania Orlando Domenica scorsa dopo una lunga assenza dal piccolo schermo,, è stato ospite a Live Non è la D’Urso. Le sue dichiarazioni però sono finite al centro della polemicahadelle pesanti insinuazioni sulla fine del suo matrimonio con Stefania Orlando. Nello specifico, l’attore bolognese l’ha accusata di averlo tradito con un altro. Tuttavia, in un’intervista rilasciata anni prima a Verissimo dichiarava l’esatto opposto a Silvia Toffanin. Dopo essere venuta a falla questa circostanza, il professionista è stato sommerso di critiche da parte del popolo del web. Per questo motivo il diretto interessato, dopo aver offeso l’ex moglie dandole venditrice di materassi, rispondendo ad un utente ha commesso uno scivolone ...

Andrea Roncato chiude la polemica con Stefania Orlando: "Per 22 anni mi sono preso tutte le colpe. Ora non voglio più replicare...".Lunedì notte Stefania Orlando ha tentato di uscire dalla Casa del Grande Fratello Vip dopo le parole di Andrea Roncato. Ne sono sempre stato fuori come ti avevo raccontato ma questa volta non mi frega ...