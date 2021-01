Anche M5s inizia a temere il voto anticipato (Di sabato 23 gennaio 2021) A quanto apprende l’ANSA, col post che ha chiamato al voto per la modifica dello statuto e, quindi, della nuova governance, il capo politico reggente, Vito Crimi, ha voluto porre le condizione per un MoVimento 5 Stelle pronto a una eventuale campagna elettorale. Altro segnale in questa direzione è che, secondo una fonte di primo piano, alla comunicazione sarebbe stata data la direttiva di “risvegliare” la rete sparsa in tutta Italia. “Non si tratta di un allarme vero e proprio”, fa sapere la stessa fonte ma “l’attivazione delle azioni preliminari per farsi trovare preparati” in caso la situazione dovesse precipitare dopo la crisi innescata da Matteo Renzi. Leggi su huffingtonpost (Di sabato 23 gennaio 2021) A quanto apprende l’ANSA, col post che ha chiamato alper la modifica dello statuto e, quindi, della nuova governance, il capo politico reggente, Vito Crimi, ha voluto porre le condizione per un MoVimento 5 Stelle pronto a una eventuale campagna elettorale. Altro segnale in questa direzione è che, secondo una fonte di primo piano, alla comunicazione sarebbe stata data la direttiva di “risvegliare” la rete sparsa in tutta Italia. “Non si tratta di un allarme vero e proprio”, fa sapere la stessa fonte ma “l’attivazione delle azioni preliminari per farsi trovare preparati” in caso la situazione dovesse precipitare dopo la crisi innescata da Matteo Renzi.

Anche M5s inizia a temere il voto anticipato

