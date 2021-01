America’s Cup, budget ed equipaggio i segreti di Ineos. E Luna Rossa ora spera nell’estate… (Di sabato 23 gennaio 2021) Cominciamo dallo spettacolo. Sublime, intenso, di quelli che ti tengono incollato davanti allo schermo. Questi Ac75 volanti non deludono, mettono a dura prova le coronarie di chi guarda e forse anche di chi naviga. C’è chi non li ama, qualcuno addirittura li detesta, perché non si cambiano le vele, non si issano gli spinnaker, non ci si può immaginare al timone, ma il tasso di adrenalina che sta trasmettendo la Prada Cup ha pochi eguali nella storia della Coppa America: siamo a un livello di agonismo fuori dal comune. La regata che ha segnato il passaggio diretto alla finale di Prada Cup di Ineos Team Uk ha visto cambiare la leadership nove volte, un continuo inseguirsi e raggiungersi tra Luna Rossa e gli inglesi. Una regata aperta fino all’ultimo incrocio a pochi minuti dalla fine, quando l’equipaggio italiano ha ... Leggi su oasport (Di sabato 23 gennaio 2021) Cominciamo dallo spettacolo. Sublime, intenso, di quelli che ti tengono incollato davanti allo schermo. Questi Ac75 volanti non deludono, mettono a dura prova le coronarie di chi guarda e forse anche di chi naviga. C’è chi non li ama, qualcuno addirittura li detesta, perché non si cambiano le vele, non si issano gli spinnaker, non ci si può immaginare al timone, ma il tasso di adrenalina che sta trasmettendo la Prada Cup ha pochi eguali nella storia della Coppa America: siamo a un livello di agonismo fuori dal comune. La regata che ha segnato il passaggio diretto alla finale di Prada Cup diTeam Uk ha visto cambiare la leadership nove volte, un continuo inseguirsi e raggiungersi trae gli inglesi. Una regata aperta fino all’ultimo incrocio a pochi minuti dalla fine, quando l’italiano ha ...

