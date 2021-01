Amadeus sceglie ancora, ecco il nuovo nome che lo affiancherà a Sanremo (Di sabato 23 gennaio 2021) Amadeus scegli ancora, il conduttore del Festival di Sanremo ha reso noto il nome della terza donna che lo affiancherà nella nuova edizione. foto facebookNonostante le critiche e i tanti problemi di percorso continua la preparazione per la nuova edizione del Festival di Sanremo 2021, dopo Elodie e Alice Campello, in aggiunta a Fiorello spunta fuori il nome di una terza donna. Ad annunciarlo è stato proprio il conduttore e direttore artistico tramite le pagine ufficiali, si tratta di una attrice molto giovane che nonostante la sua carriera iniziata da poco ha preso parte ha diverse fiction di successo e anche al cinema ha iniziato a farsi conoscere. Avete capito di chi si tratta? Prima di svelarvi il suo nome, vi regalo un piccolo ... Leggi su chenews (Di sabato 23 gennaio 2021)scegli, il conduttore del Festival diha reso noto ildella terza donna che lonella nuova edizione. foto facebookNonostante le critiche e i tanti problemi di percorso continua la preparazione per la nuova edizione del Festival di2021, dopo Elodie e Alice Campello, in aggiunta a Fiorello spunta fuori ildi una terza donna. Ad annunciarlo è stato proprio il conduttore e direttore artistico tramite le pagine ufficiali, si tratta di una attrice molto giovane che nonostante la sua carriera iniziata da poco ha preso parte ha diverse fiction di successo e anche al cinema ha iniziato a farsi conoscere. Avete capito di chi si tratta? Prima di svelarvi il suo, vi regalo un piccolo ...

Cetty86079369 : Sanremo 2021: Amadeus punta su Alice Campello, moglie di Morata - Virgilio Sport - infoitcultura : Sanremo, Amadeus sceglie la co-conduttrice: ecco chi è - infoitcultura : Sanremo, Amadeus sceglie la co-conduttrice: giovane e italiana, ecco chi è - lamescolanza : @Sanremo, @Amadeus sceglie la co-conduttrice: giovane e italiana, ecco chi è - Busonzio : RT @Xueza_00: eh ma io non so niente eh ma la rai sceglie Amadeus per fare sanremo -