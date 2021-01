Alto Adige zona rossa, ma la scuola rimane in presenza (Di sabato 23 gennaio 2021) Resta 'aperta' la Provincia di Bolzano, anche se confermata ieri zona rossa. L'attuale regime, con negozi e bar aperti (fino alle ore 18) e scuole in presenza, è stato per il momento confermato. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di sabato 23 gennaio 2021) Resta 'aperta' la Provincia di Bolzano, anche se confermata ieri. L'attuale regime, con negozi e bar aperti (fino alle ore 18) e scuole in, è stato per il momento confermato. L'articolo .

orizzontescuola : Alto Adige zona rossa, ma la scuola rimane in presenza - infoitinterno : Maltempo in Alto Adige: livello alfa per la neve da oggi fino a sabato sera - ritagliappesi : RT @TgrRaiTrentino: #Alto #Adige. L'indice di #contagio è sceso a 1,03 ma non basta per abbandonare la #zona #rossa (peraltro mai applicata… - ninda1952 : RT @v33Redazione: Abbondanti nevicate su tutto l’Alto Adige - infoitinterno : Coronavirus, zona gialla per il Trentino. Alto Adige ancora 'rosso' -