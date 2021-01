Allerta maltempo in 15 regioni, il livello del Po salito di 3,5 metri in 24 ore (Di sabato 23 gennaio 2021) AGI - Una nuova ondata di maltempo si abbatte sull'Italia da Nord e Sud e scatta l'Allerta, rosso in Emilia, arancione in Toscana e Liguria, gialla in altre 12 regioni. A Venezia è stato alzato il Mose mentre il Po è cresciuto di tre metri e mezzo in 24 ore. A Modena chiusi i ponti per la piena del Secchia. Le prime conseguenze si stanno avvertendo sulle regioni del Nord Est e del Centro. Il Commissario straordinario del Mose ha dato il via libera al sollevamento delle paratie che si è concluso alle 3.45 circa in vista del massimo di marea atteso di 115cm. Il monitoraggio dell'evoluzione delle cattive condizioni meteo proseguirà anche per i prossimi giorni. Attento monitoraggio per il livello del fiume Po che si è alzato di quasi 3,5 metri nelle ultime 24 ore ... Leggi su agi (Di sabato 23 gennaio 2021) AGI - Una nuova ondata disi abbatte sull'Italia da Nord e Sud e scatta l', rosso in Emilia, arancione in Toscana e Liguria, gialla in altre 12. A Venezia è stato alzato il Mose mentre il Po è cresciuto di tree mezzo in 24 ore. A Modena chiusi i ponti per la piena del Secchia. Le prime conseguenze si stanno avvertendo sulledel Nord Est e del Centro. Il Commissario straordinario del Mose ha dato il via libera al sollevamento delle paratie che si è concluso alle 3.45 circa in vista del massimo di marea atteso di 115cm. Il monitoraggio dell'evoluzione delle cattive condizioni meteo proseguirà anche per i prossimi giorni. Attento monitoraggio per ildel fiume Po che si è alzato di quasi 3,5nelle ultime 24 ore ...

