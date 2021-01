Alla ricerca dei Responsabili nell' Italia dell' irresponsabilità

Leggi su huffingtonpost

(Di sabato 23 gennaio 2021) Unae parole più usate, e ovviamente abusate, in questi giorni, è “tà”. Tutti, o quasi, giudicano “irresponsabile” la mossa di Renzi, che invece si è definito addirittura un “patriota”. E “” sono detti coloro che dovrebbero far convergere sulla maggioranza i loro voti e non far cadere il governo. Che poi nessun pasto sia gratis, e che ciò avverrebbe in cambio di posti e favori, beh... questo passa in secondo piano. L’impressione è che si parli tanto dità perché mai come in questo periodo ci sono tanti “ir” in giro. Cosa è successo aglini? È definitivamente crollato il tessuto moralea nazione? Dovremmo “rieducarli”? Queste domande penso che un po’ tutti noi “riflessivi” ce le stiamo ponendo. Forse però ...