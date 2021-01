Alexandra Daddario su Sai tenere un segreto?: “Tutti pensano che io sia solo sexy, ma amo far ridere” (Di sabato 23 gennaio 2021) Intervista ad Alexandra Daddario ed Elise Duran protagonista e regista di Sai tenere un segreto?, commedia tratta dall'omonimo romanzo di Sophie Kinsella, disponibile su Amazon Prime Video. Sembrava una prerogativa di alcune commedie italiane quelle di incontrarsi e innamorarsi soltanto dopo un incidente d'auto, invece anche nel cinema americano le persone si innamorano mentre viaggiano. È quello che succede a Emma Corrigan (Alexandra Daddario), protagonista di Sai tenere un segreto?, film diretto da Elise Duran, tratto dall'omonimo romanzo di Sophie Kinsella, e disponibile su Amazon Prime Video dal 20 gennaio. Su un aereo per lavoro, quando questo sembra destinato a precipitare Emma racconta Tutti i suoi più oscuri segreti all'uomo che ... Leggi su movieplayer (Di sabato 23 gennaio 2021) Intervista aded Elise Duran protagonista e regista di Saiun?, commedia tratta dall'omonimo romanzo di Sophie Kinsella, disponibile su Amazon Prime Video. Sembrava una prerogativa di alcune commedie italiane quelle di incontrarsi e innamorarsi soltanto dopo un incidente d'auto, invece anche nel cinema americano le persone si innamorano mentre viaggiano. È quello che succede a Emma Corrigan (), protagonista di Saiun?, film diretto da Elise Duran, tratto dall'omonimo romanzo di Sophie Kinsella, e disponibile su Amazon Prime Video dal 20 gennaio. Su un aereo per lavoro, quando questo sembra destinato a precipitare Emma raccontai suoi più oscuri segreti all'uomo che ...

CineGiornale1 : Sai tenere un segreto? – Recensione della romcom con Alexandra Daddario e Tyler Hoechlin [REVISIONE DA FINIRE]… - fabbianorozzang : RT @Giulio_Nosotti: Ma Alexandra Daddario l'han creata in laboratorio dai - Giulio_Nosotti : Ma Alexandra Daddario l'han creata in laboratorio dai - _minaerva : Tb a quando incontrai Alexandra Daddario al giffoni, le feci i complimenti, le chiesi di far avvincare Logan e mi firmò 2 libri di PJ - Noob2391 : RT @dannywaIken: Alexandra Daddario Iooked so Cute in New GirI...???? -

Ultime Notizie dalla rete : Alexandra Daddario Sai tenere un segreto? Tutto sulla commedia romantica con Alexandra Daddario in streaming su Prime Video ComingSoon.it Programmi per il weekend a noi: il film di Sai tenere un segreto? della Kinsella è la scelta giusta

Per chi ama Sophie Kinsella alla follia oggi è un grande giorno. Per chi da quasi tre anni, esattamente dal tweet della queen del chick lit in cui veniva annunciato l'adattamento cinematografico di un ...

La nostra Intervista a Elise Durán e Alexandra Daddario - HD

La nostra Intervista a Elise Durán e Alexandra Daddario - HD - Sai Tenere un Segreto video film trailer ufficiale cinema americano italiano in uscita clip inedite scena dietro le quinte interviste att ...

Per chi ama Sophie Kinsella alla follia oggi è un grande giorno. Per chi da quasi tre anni, esattamente dal tweet della queen del chick lit in cui veniva annunciato l'adattamento cinematografico di un ...La nostra Intervista a Elise Durán e Alexandra Daddario - HD - Sai Tenere un Segreto video film trailer ufficiale cinema americano italiano in uscita clip inedite scena dietro le quinte interviste att ...